«Пусть Соболев помогает “Зениту-2”. Хватит смешить народ — он ходит пешком по полю. Бразильцы не играют и не дают другим. Уже одурели от денег, которые им платят». Угаров о &l

Сейчас бразильцы не играют и не дают другим играть. Они уже одурели от таких денег, которые им платят. В свое время был Денисов, который в центре поля руководил командой. Вспомнить того же Дзюбу. Как бы многие к Артему не относились, но он мог что-то сказать и сделать на футбольном поле. Это сейчас большая проблема.