Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Шлагер интересен «Ювентусу». Туринцы могут подписать хавбека «Лейпцига» как свободного агента

«Ювентус» интересуется 28-летним центральным полузащитником «Лейпцига» Ксавером Шлагером.

Источник: Спортс"

Австрийский хавбек может стать свободным агентом после завершения контракта с немецким клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Шлагер провел 10 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.