Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов — покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»

Мы все прекрасно понимаем, что средних футболистов берут для того, чтобы люди, находящиеся около клуба, заработали денег. А российская молодежь не развивается. Чтобы побороть эту тенденцию, как раз и необходимы жесткие меры, — сказал Дмитрий Булыкин.