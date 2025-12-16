Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов — покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

— Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете это событие?

— Поддерживаю инициативу министра. К сожалению, наши клубы занимаются трансферами ради трансферов, свою молодежь не развивают.

Поэтому нужны жесткие меры, чтобы заставить клубы обратить внимание на свои академии и доверять молодым игрокам, которые с голодными горящими глазами могут вырасти в топ-футболистов.

И, самое главное, что эти футболисты станут кадрами для нашей национальной сборной. А, если ты сидишь на скамейке, ни о каком прогрессе речи быть не может.

Учитывая то, что сейчас наши клубы не играют в Лиге чемпионов, появилось время заняться своими воспитанниками и отечественным футболом.

— Аргументы противников лимита. 1) Все трофеи в российском футболе были завоеваны, когда лимита в чемпионате не было. Сюда, кстати, входит и период, когда вы выступали. 2) Лимит выгоден в первую очередь агентам, а не российскому футболу. Согласны?

— Лимиты, как и способы их обхода, были всегда. В «Динамо», я помню, один раз вообще 11 иностранцев в стартовом составе вышло.

Но это никакой пользы российскому футболу не принесло. Надо учесть, что в период моей игровой карьеры трансферов было значительно меньше.

Если покупали зарубежных футболистов, то только топового уровня. Рядом с ними наши ребята развивались, а не полировали лавку.

Чемпионат только выигрывал от этого. И выросла целая плеяда классных игроков сборной. Сейчас, к сожалению, клубы покупают кого попало. Это большая проблема.

Мы все прекрасно понимаем, что средних футболистов берут для того, чтобы люди, находящиеся около клуба, заработали денег. А российская молодежь не развивается. Чтобы побороть эту тенденцию, как раз и необходимы жесткие меры, — сказал Дмитрий Булыкин.