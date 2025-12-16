Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»

— Как обстоят дела с лимитом на легионеров? В российском чемпионате снова вернулись к этому вопросу и хотят его ужесточить.
— В Таджикистане по регламенту на поле одновременно могут находиться максимум пятеро легионеров.
Так что если в России придут к этой же цифре, то, с одной стороны, это нормально. Посмотрите, например, на «Локомотив» — там сегодня играют почти одни воспитанники, и все на хорошем уровне.
И потом, теперь в российский чемпионат приезжают иностранцы не такого высокого уровня, как, скажем, лет десять назад… Даже лет пять назад.
Раньше в РПЛ играли действительно именитые легионеры из хороших клубов, и рядом с ними росли и молодые российские футболисты.
А сейчас я, если честно, иногда просто удивляюсь уровню некоторых иностранцев, которых берут российские клубы. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть. Так что мое отношение к ужесточению лимита — 50 на 50.
— А как же «Зенит»?
— Иногда деньги и качество могут не совпадать. И турнирная таблица это показывает.
Раньше иностранные легионеры делали погоду и историю в «Зените». Достаточно вспомнить Халка или Витцеля. Сейчас такого нет, — сказал Игорь Черевченко.