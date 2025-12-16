Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»

Игорь Черевченко, возглавляющий «Истиклол» из Таджикистана, поделился мнением касательно уровня иностранных футболистов в РПЛ.

Источник: Спортс"

— Как обстоят дела с лимитом на легионеров? В российском чемпионате снова вернулись к этому вопросу и хотят его ужесточить.

— В Таджикистане по регламенту на поле одновременно могут находиться максимум пятеро легионеров.

Так что если в России придут к этой же цифре, то, с одной стороны, это нормально. Посмотрите, например, на «Локомотив» — там сегодня играют почти одни воспитанники, и все на хорошем уровне.

И потом, теперь в российский чемпионат приезжают иностранцы не такого высокого уровня, как, скажем, лет десять назад… Даже лет пять назад.

Раньше в РПЛ играли действительно именитые легионеры из хороших клубов, и рядом с ними росли и молодые российские футболисты.

А сейчас я, если честно, иногда просто удивляюсь уровню некоторых иностранцев, которых берут российские клубы. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть. Так что мое отношение к ужесточению лимита — 50 на 50.

— А как же «Зенит»?

— Иногда деньги и качество могут не совпадать. И турнирная таблица это показывает.

Раньше иностранные легионеры делали погоду и историю в «Зените». Достаточно вспомнить Халка или Витцеля. Сейчас такого нет, — сказал Игорь Черевченко.