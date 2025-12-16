Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»

А сейчас я, если честно, иногда просто удивляюсь уровню некоторых иностранцев, которых берут российские клубы. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть. Так что мое отношение к ужесточению лимита — 50 на 50.