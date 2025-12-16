Амориму не нужны трансферы в оборону: «У “МЮ” есть качественные футболисты. Нужно лучше играть в защите как команда»

В этом сезоне манкунианцы пропустили 26 мячей в 16 играх.
— Денежные вложения в атаку явно принесли команде плоды. Нужно ли сейчас вложиться в линию обороны, чтобы улучшить этот аспект?
— Нет, я думаю, у нас есть талантливые защитники. У нас есть качественные игроки в обороне. Нам нужно лучше играть в защите как команда.
Хорошо, что мы позаботились о нашей атаке. Это значит, что мы прибавляем. Но с обороной ситуация не такая же.
У нас есть все необходимые качества [для игры в обороне], но нужно работать вместе и развивать наших игроков, потому что у них есть потенциал защищаться лучше, — сказал Рубен Аморим.
4:4 — концерт «МЮ» и «Борнмута»! За шесть минут — из 2:1 в 2:3, за две — из 2:3 в 4:3.