Кавазашвили про РПЛ: «4−5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»

"Россиянам платят меньше, а дорогих иностранцев приглашают, считая, что они будут играть лучше и принесут пользу клубу.
Если говорить о тех иностранцах, которые на две головы сильнее наших футболистов, то таких наберется человека четыре-пять от силы.
Остальные — это рекомендованные игроки, которые играют на том же уровне, что и россияне, но выходят на поле потому, что за них заплачена валюта", — сказал Анзор Кавазашвили.
Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись».