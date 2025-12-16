Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Кавазашвили про РПЛ: «4−5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался касательно зарплат легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

"Россиянам платят меньше, а дорогих иностранцев приглашают, считая, что они будут играть лучше и принесут пользу клубу.

Если говорить о тех иностранцах, которые на две головы сильнее наших футболистов, то таких наберется человека четыре-пять от силы.

Остальные — это рекомендованные игроки, которые играют на том же уровне, что и россияне, но выходят на поле потому, что за них заплачена валюта", — сказал Анзор Кавазашвили.

Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись».