Лидер ЦСКА может покинуть клуб, Чалов возвращается в РПЛ. Трансферные слухи дня

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА.



Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, получилось, потому что на игре это вроде не отразилось».