Лидер ЦСКА может покинуть клуб, Чалов возвращается в РПЛ. Трансферные слухи дня

В России
Чалов уходит из ПАОКа
Греческий журналист Костас Петротос сообщил о желании ПАОКа продать нападающего Федора Чалова. По его словам, клуб стремится избавиться от Чалова в ближайшее время из-за его плохой игры и разочарования болельщиков, возлагавших на россиянина большие надежды. 27-летний Чалов находится в ПАОКе с августа 2024 года, где он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче. Контракт форварда с греками рассчитан до лета 2027 года.
Агент Шандор Варга, представляющий интересы Чалова, не исключил его уход из ПАОКа уже зимой. Он заявил, что игроку некомфортно в греческом клубе и обвинил тренера команды в «глупых и неправильных» действиях. Варга выразил надежду, что Федор уйдет зимой, подтвердив наличие интереса со стороны клубов РПЛ и других европейских чемпионатов.
«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой», — заявил Варга.
Переход Чалова в Европу оценивается как маловероятный из-за слабой игры в ПАОКе. При этом в ноябре сообщалось, что к Чалову пристальный интерес проявляют ЦСКА и «Зенит». Армейцы рассматривали вариант аренды своего воспитанника, а «Зенит» полноценный трансфер. При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил возможность возвращения Чалова в ЦСКА уже зимой: «Федя, конечно, тоже нам интересен, но список очень широкий».
Вера переходит в «Локомотив»
Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». По информации «СЭ», аргентинец подпишет с «Локомотивом» контракт сроком на 2,5 года и уже вылетел в Москву для прохождения медицинского осмотра. Последним клубом 28-летнего Веры была «Аль-Вахда» из ОАЭ, которая расторгла с ним контракт в сентябре. Аргентинец не провел за клуб ни одного матча.
В «Локомотиве» Вера может стать одним из сменщиков Баринова в центре поля, если тот зимой перейдет в ЦСКА. Примечательно, что «Локо» пытался подписать Веру еще летом, но тогда трансфер сорвался. Российский клуб купил Вере билет на самолет до Москвы, но он полетел в ОАЭ, чем сильно расстроил Михаила Галактионова. Тогда тренер «Локо» категорично высказался о Вере: «Для меня важно, когда люди держат свое слово. Я не вел переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта».
«Локомотив» усилится талантом Талалаева
«Локомотив» готовится усилить полузащиту, активировав опцию выкупа 24-летнего Максима Петрова у «Балтики» за 100 млн рублей. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» подпишет со своим бывшим воспитанником контракт минимум на 3,5 года. Это приобретение поможет укрепить полузащиту Галактионова в связи с возможным уходом Баринова в ЦСКА этой зимой.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов согласовал кандидатуру Петрова и еще двух хавбеков. Напомним, Петров забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне, став одним из лидеров «Балтики» Андрея Талалаева.
Кисляк рассказал про возможный уход из ЦСКА
Весь сезон появляются слухи, что европейские клубы, особенно из Турции, интересуются Матвеем Кисляком. Но молодой талант ЦСКА заявил, что слухи об отъезде в Европу не влияют на его игру. Он старается не обращать внимания на интерес больших клубов, но допустил, что может уйти из ЦСКА уже этой зимой:
«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА.
Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, получилось, потому что на игре это вроде не отразилось».
В мире
«Манчестер Сити» нашел нового лидера обороны
Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи стал приоритетной трансферной целью «Манчестер Сити» для усиления обороны. 25-летний защитник сборной Англии после неудачного перехода в «Ливерпуль» летом принял решение не продлевать свой контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Поэтому «Манчестер Сити» сможет подписать Гехи бесплатно, когда он покинет лондонский клуб на правах свободного агента.
«Барселона» ищет замену Кунде
«Барселона» заинтересована в подписании Юлиана Рюэрсона из дортмундской «Боруссии». Каталонцы ищут экономически выгодную замену защитнику Жюлю Кунде, и 28-летний норвежец входит в список потенциальных новичков. По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, первые переговоры между представителями игрока и «Барсой» уже состоялись, однако на данном этапе конкретных шагов не предпринято. Контракт Рюэрсона с «Боруссией» действует до 2028 года, но сообщается, что он готов к трансферу уже этим летом.
Японец из «Арсенала» нашел клуб
Бывший защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу близок к подписанию контракта с амстердамским «Аяксом» до конца текущего сезона, сообщает BBC. Японский футболист, который стал свободным агентом с июля после расторжения контракта с «Арсеналом», должен пройти медицинское обследование во вторник.
В прошедшем сезоне АПЛ защитник вышел на поле лишь однажды (6 минут против «Саутгемптона» 5 октября), так как восстанавливался после операции на колене, проведенной в феврале. Недавно он возобновил тренировки.