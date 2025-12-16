Ричмонд
Руни о словах Марески: «Он знал, что говорит, а руководство “Челси” знает, что это адресовано им. Нужно уважать владельцев, они устанавливают правила, Энцо их нарушил»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал высказывание главного тренера «Челси» Энцо Марески.

Источник: Спортс"

Специалист после победы над «Эвертоном» (2:0) в АПЛ заявил: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».

"На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию с Мохамедом Салахом, когда все было тщательно спланировано.

Мареска точно знал, что говорит и кому это адресовал, а руководство и владельцы «Челси» знают, что это адресовано им.

Нужно уважать владельцев клуба. Они тебя пригласили и наняли, поэтому они устанавливают правила, и Энцо, как мне кажется, их нарушил.

Это или разногласия, или он чувствует, что находится под угрозой увольнения, хотя считает, что этого не должно быть из-за двух выигранных им трофеев и набранного количества очков.

Не думаю, что теперь его защитят после того, что он сделал. Клубу будет очень сложно защитить его", — сказал Уэйн Руни.