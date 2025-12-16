Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Дмитрий Булыкин: «Если платить игрокам в 2−3 раза меньше, качество российского футбола не изменится. Не вижу ничего плохого в том, что богатые клубы начнут скупать лучших россиян»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно зарплат российских футболистов в РПЛ.

Источник: Спортс"

— Поводу роста зарплат российских игроков — это внутреннее дело каждого клуба. Я всегда в этом случае привожу пример.

Если все российские киноактеры скажут: «Мы хотим получать гонорары, как в Голливуде», им же не станут платить такие деньги. Так же и в футболе.

Есть отлаженная система, при которой это невозможно. Я за то, чтобы у футболистов были небольшие зарплаты, а основной доход шел за счет бонусов.

Клуб выполнил задачу на сезон или выиграл определенное количество матчей — премиальные резко увеличиваются. Игрок провел 80% матчей или забил 10 голов — получи достойный бонус.

Футболист должен выходить на поле и биться за хорошие премии, а не сидеть на скамейке с большим окладом. Ему не должно быть все равно, выйдет он на поле или не выйдет.

— Какие еще решения проблемы можете предложить?

— Когда смотришь на иностранные клубы — «Барселону» или «Аякс» — там с горящими глазами выходят 17−18-летние ребята, творят чудеса, и в дальнейшем становятся топ-футболистами.

А у нас только к 19 годам начинают подтягиваться к основному составу. Да и то, далеко не все.

Я бы даже рассмотрел модели Бельгии, Голландии, Сербии, Хорватии. Чемпионаты там не очень сильные. Молодые футболисты стремятся уехать за границу, поэтому стараются показать себя с самой лучшей стороны. Зато сборные в этих странах всегда очень мощные, потому что игроки развиваются в топовых клубах.

А в своих чемпионатах больших денег не платят. Поэтому местные футболисты находятся не в «теплой ванне», а в процессе постоянного совершенствования. На каждый матч выходят, как на самый важный. Чему, кстати, способствует и бонусная мотивация.

Если сейчас игрокам платить в 2−3 раза меньше, поверьте, качество российского футбола не изменится. Это все игры агентов, которые привыкли получать с футболистов, за огромные зарплаты сидящих на скамейке.

И не вижу ничего плохого в том, что такие богатые клубы, как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, начнут скупать лучших игроков российского рынка. В этом случае у клубов поменьше появится стимул развивать собственных воспитанников и зарабатывать на них деньги. А топовые команды и сборная будут достойно представлять российский футбол на международном уровне.

В принципе большинство клубов в мире живут именно за счет трансферов. А у нас, к сожалению, клубы существуют на бюджетные деньги, которые тратят очень неэффективно и без пользы для российского футбола, — сказал Дмитрий Булыкин.