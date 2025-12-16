Дмитрий Булыкин: «Если платить игрокам в 2−3 раза меньше, качество российского футбола не изменится. Не вижу ничего плохого в том, что богатые клубы начнут скупать лучших россиян»

И не вижу ничего плохого в том, что такие богатые клубы, как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, начнут скупать лучших игроков российского рынка. В этом случае у клубов поменьше появится стимул развивать собственных воспитанников и зарабатывать на них деньги. А топовые команды и сборная будут достойно представлять российский футбол на международном уровне.