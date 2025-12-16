Ричмонд
Игорь Черевченко: «ВАР раздражает — без него было лучше. Он дает неравномерное распределение: одни команды регулярно страдают, а другие — регулярно выигрывают»

Игорь Черевченко, возглавляющий «Истиклол» из Таджикистана, выразил сомнения в системе видеоповторов ВАР.

Источник: Спортс"

— Что вас особенно раздражает в современном футболе?

— Больше всего меня раздражает ВАР. Без него было лучше.

Если в Европе еще более-менее терпимо, судьи смотрят секунды, то в России совсем тяжело — просмотр может растянуться надолго. За примером далеко ходить не надо: в матче «Ростов» — «Акрон» арбитры аж десять минут изучали эпизод на ВАР.

— В Европе тоже регулярно критикуют ВАР, достаточно вспомнить Зидана, Почеттино или Моуринью. Но если его отменить, не много ли потеряет футбол?

— Ничего футбол не потеряет, а может даже и приобретет.

Потому что ВАР, по сути, дает неравномерное распределение — одни команды от него регулярно страдают, а другие, благодаря ему, регулярно выигрывают.

А на втором месте по степени раздражения у меня — судейские трактовки одного и того же эпизода.

Почему никак не могут договориться ни у нас, ни в Европе, например, по правилам игры рукой — не понимаю. Пока, кому как нравится, так и трактуют, — сказал Игорь Черевченко.