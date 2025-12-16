Ричмонд
Невилл про 4:4 в матче «МЮ»: «Нужны победы и титулы, но фанаты аплодировали, а мои дочки в восторге. Они увидели отличный матч — за этим и приезжают на “Олд Траффорд”

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями после матча команды в АПЛ против «Борнмута» (4:4).

Источник: Спортс"

«Манчестер Юнайтед» продвигал мяч вперед, всегда играл на полной скорости. Когда «Юнайтед» проигрывал 2:3, Рубен Аморим перешел на схему 4−4−2 и поступил правильно. Забудьте о системе игры — он поступил правильно. Тренер выпустил на поле нужных игроков, и они представляли огромную угрозу.

После матчей против «Вест Хэма» и «Эвертона» был слышен свист в адрес команды, но после такой игры этого не было. Да, было разочарование, но многие болельщики остались на трибунах, чтобы поаплодировать команде.

Две мои дочки были на матче, и они будут в восторге, когда пойдут домой. Им не до радости, что «Юнайтед» не выиграл, но они увидели отличный матч, а именно за этим и приезжают на «Олд Траффорд».

Конечно, ты приходишь на стадион, чтобы увидеть, как твоя команда побеждает. И я понимаю, что нужно выигрывать матчи, трофеи, титулы.

Можно сказать, что в этом смысле матч оказался недостаточно хорош, но этому клубу также необходим красивый футбол, стиль, развлекательная часть в игре, — сказал Гари Невилл.

4:4 — концерт «МЮ» и «Борнмута»! За шесть минут — из 2:1 в 2:3, за две — из 2:3 в 4:3.