Гендиректор «Байера» о работе Алонсо в «Реале»: «Тренер остался один, всегда оказывается объектом критиком. У нас была другая ситуация — мы двигались в одном направлении»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался по поводу работы Хаби Алонсо в «Реале».

Источник: Спортс"

Испанец ранее возглавлял немецкий клуб, с которым выиграл Бундеслигу в сезоне-2023/24.

«Мы ему ничего не советовали. Нам бы хотелось, чтобы Хаби остался в “Байере”, но мы понимаем, что он тренер с огромным талантом, который, надо признать, в “Мадриде” оказался в совершенно другой ситуации.

Тренер остался один и всегда оказывается объектом критиком. В «Байере» у него ситуация была совершенно другая — мы двигались в одном направлении и не оставляли тренера одного, — сказал Фернандо Карро в интервью Sky Sport.