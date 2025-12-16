Джейми Каррагер: «МЮ» был великолепен в первые 25−30 минут матча с «Борнмутом». Это было почти возвращение к временам Фергюсона. Но не пропустить — большая проблема для них"

«Это была лучший матч “Манчестер Юнайтед”, который я видел, особенно в первом тайме, под руководством Рубена Аморима. Возможно, можно сравнить с первой игрой этого сезона против “Арсенала”.
«Манчестер Юнайтед» был великолепен в первые 25−30 минут. Это было почти возвращением к временам сэра Алекса Фергюсона — быстрый, атакующий футбол, энергичные игроки, рывки вперед, активность в атаке, быстрый отбор мяча. Всего этого было предостаточно.
Но для них большая проблема — не пропустить ни одного гола. В прошлом сезоне у них были проблемы как в атаке, так и в обороне.
Несмотря на то, что матч закончился со счетом 4:4, и «Борнмут» мог выиграть, но «Манчестер Юнайтед» все равно был лучше.
Впервые за долгое время, и уж точно впервые при Амориме, я увидел, каким должен быть «Манчестер Юнайтед», — сказал Джейми Каррагер.
4:4 — концерт «МЮ» и «Борнмута»! За шесть минут — из 2:1 в 2:3, за две — из 2:3 в 4:3.