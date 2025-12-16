Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Netflix подписал контракт с подкаст-компанией Линекера на 14 млн фунтов. В ходе ЧМ-2026 будут выходить шоу экс-футболиста сборной Англии

Компания Goalhanger, одним из создателей которой является Гари Линекер, и Netflix достигли соглашения о производстве подкастов в ходе ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Сумма сделки оценивается в общей сложности на 14 миллионов фунтов и более чем в 1,6 миллиона фунтов в неделю.

Шоу «The Rest Is Football» будет выходить на протяжении всего чемпионата мира. В подкасте также участвуют Алан Ширер и Майка Ричардс. Полученные деньги, кроме того, покроют гонорары специальных гостей шоу.

Отмечается, что, работая в BBC, Линекер зарабатывал в год в общей сложности 1,35 миллиона фунтов.

Согласно отчетности, опубликованной Регистрационной палатой Великобритании, компания Линекера получила прибыль в размере 3,1 миллиона фунтов в 2024 году.