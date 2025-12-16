Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен — будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»

Ранее агент Шандор Варга не исключил уход нападающего из греческой команды: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер — там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой». Он также сказал: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен». Сам футболист опроверг слова Варги: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет».