Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси — незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

Мы не хотим, чтобы нашим легендам приходилось тайком возвращаться домой по ночам (в ноябре аргентинец посетил «Камп Ноу», приехав в частном порядке — Спортс«“). Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Месси — незаменимая фигура. Он должен вернуться с прочным фундаментом”, — сказал Сирия.