Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси — незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

Марк Сирия, кандидат в президенты «Барселоны» выступил за возвращение Лионеля Месси в клуб.

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. Сейчас 38-летний чемпион мира выступает за «Интер Майами» в МЛС.

"Когда что-то не работает, нужно начинать заново. Мы не стремимся к укоренившимся позициям. Мы хотим с помощью профессионалов модернизировать то, что устарело и вышло из употребления.

Мы не хотим, чтобы нашим легендам приходилось тайком возвращаться домой по ночам (в ноябре аргентинец посетил «Камп Ноу», приехав в частном порядке — Спортс«“). Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Месси — незаменимая фигура. Он должен вернуться с прочным фундаментом”, — сказал Сирия.

Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в “Барселону” в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед».

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в “Барсу” в качестве игрока — это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех».