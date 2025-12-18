Ричмонд
Алонсо о 3:2 с «Талаверой»: «Реал» контролировал игру в 1-м тайме, но не сделал счет 3:0, имея моменты. Нам нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случить

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

Источник: Спортс"

"В Кубке такое случается. Это случилось с нами, я видел, как это происходило и с другими командами. Даже после того, как мы повели 3:1, мы совершили этот фол, они отыграли один мяч и давили, вернулись в игру. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но не сделали счет 3:0, имея моменты для этого, и интрига в игре осталась.

Это была захватывающая кубковая игра. Миссия выполнена, теперь переходим к следующему матчу".

«Он внес решающий вклад своими голами, ему всегда было легко забивать».

О том, доволен ли он.

«Наша цель — прогрессировать, мы уже достигли этого, и поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в наших действиях во время матчей, нам нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться».

Теперь наша единственная цель — игра с «Мальоркой». Нет, извините, с «Севильей». Чтобы хорошо закончить год, нам нужны три очка. А потом мы сделаем паузу и продолжим улучшать все, что нужно", — сказал Алонсо.