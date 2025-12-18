Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.63
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08

Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев поделился мнением на тему отношения Александра Мостового к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

Источник: Спортс"

— Как вы относитесь к высказываниям Александра Мостового в адрес Мурада Мусаева? Александр до сих пор считает Мусаева «нефутбольным человеком».

— В свое время я тренировал команду «Фабус» из Второй лиги. Это был частный клуб, тогда ей владел Валерий Кузьмин. Это была первая частная команда в России.

«Фабусу» тогда исполнялось 30 лет. Был Олег Иванович Романцев, все звезды, в том числе и Мостовой. Из «Фабуса» вышел хороший вратарь Константин Кайнов.

На ужине мы общались с Мостовым. Великолепный человек. Наверное, сейчас у него такая роль. Понятно, что это сильнейший футболист, я смотрел его матчи.

Тренерская карьера у него не получается. Понятно, что без опыта работы его никто не позовет в топ-клуб.

Мусаев — не первый человек, кто не играл в футбол на профессиональном уровне. У тренера должно быть образование, нужно быть педагогом, психологом.

Я закончил советскую школу тренеров с отличием. Есть много специалистов, кто не играл в футбол, но тренируют.

Это задевает самолюбие Мостового. Александру не надо на это обращать внимание, но он имеет на это право, — сказал Сергей Ташуев.