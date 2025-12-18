Месси — 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер — 12-й, Хвича — 14-й, Райс — 15-й, Беллингем — 18-й, Винисиус — 22-й, Левандовски — 24-й, Куртуа &mdash

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
7.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.78
П2
9.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.28
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.80
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.50
П2
4.44
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.70
П2
3.95

Месси — 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер — 12-й, Хвича — 14-й, Райс — 15-й, Беллингем — 18-й, Винисиус — 22-й, Левандовски — 24-й, Куртуа &mdash

The Guardian назвала еще 30 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года.

Источник: Sports.Ru

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места — одно очко.

Места с 40-го по 11-е заняли:

40. Дензел Думфрис («Интер»);

39. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд);

38. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

37. Федерико Вальверде («Реал»);

36. Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»);

35. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

34. Лионель Месси («Интер Майами»);

33. Вильям Салиба («Арсенал»);

32. Мойсес Кайседо («Челси»);

31. Луис Диас («Бавария» / «Ливерпуль»);

30. Тибо Куртуа («Реал»);

29. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

28. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

27. Фабиан Руис («ПСЖ»);

26. Букайо Сака («Арсенал»);

25. Хулиан Альварес («Атлетико»);

24. Роберт Левандовски («Барселона»);

23. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

22. Винисиус Жуниор («Реал»);

21. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Скотт Мактоминей («Наполи»);

18. Джуд Беллингем («Реал»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

16. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

15. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

13. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ»);

12. Коул Палмер («Челси»);

11. Нуну Мендеш («ПСЖ»).