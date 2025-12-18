Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5

«Когда мы говорим про верность, надо вспомнить и этого парня. Он мог перейти в “Ювентус” или во многие другие клубы, но решил остаться в “Удинезе” ради себя и семьи. Он хотел там остаться. И он провел невероятную карьеру. Кажется, он один из пяти лучших бомбардиров Серии А, и это невероятно, потому что он играл за команду, которая порой боролась чуть ли не за выживание, и все равно стабильно забивал около 20 голов каждый год.