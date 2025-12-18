Ричмонд
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5

Бруну Фернандеш в разговоре с Рио Фердинандом составил сборную мечты для игры пять на пять.

Источник: Спортс"

Капитан «Манчестер Юнайтед» выбирал из числа тех футболистов, с которыми поиграл сам.

Португалец в защиту поставил бы Пепе. Он отметил, что также рассматривал вариант с Рафаэлем Вараном.

В полузащите сыграли бы Хуан Мата и Поль Погба. По мнению Фернандеша, француз умел все и был самым совершенным полузащитником из тех, кого Бруну видел за очень долгое время.

«Я играл против него в Италии, и он был невероятен. Это безумие, но я должен был его опекать. Посмотрите на меня, я тогда весил 68−69 кг. А Поль уже был зверем. В любом единоборстве он просто отодвигал меня в сторону, как ребенка», — вспомнил Бруну.

В нападении у Фернандеша сыграли бы Криштиану Роналду («главный бомбардир в истории футбола для меня») и Антонио Ди Натале.

«Когда мы говорим про верность, надо вспомнить и этого парня. Он мог перейти в “Ювентус” или во многие другие клубы, но решил остаться в “Удинезе” ради себя и семьи. Он хотел там остаться. И он провел невероятную карьеру. Кажется, он один из пяти лучших бомбардиров Серии А, и это невероятно, потому что он играл за команду, которая порой боролась чуть ли не за выживание, и все равно стабильно забивал около 20 голов каждый год.

Он играл в одно время с Тотти, но, кажется, провел меньше матчей и забил больше голов. Это невероятно", — сказал португалец.