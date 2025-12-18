Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»

"Леннарта Карла спросили, кто его кумир, и он ответил, что Лионель Месси. Не думаю, что в этом есть что-то неожиданное. Месси доминировал в мировом футболе последние 15 лет со своим низким центром тяжести и стилем дриблинга. У Карла очень похожий дриблинг, и есть много других сходств, когда смотришь, как он играет.