Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.95
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.20
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.10
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
2.90
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
47.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.50
П2
3.18
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
1
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
9.75
П2
78.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.81
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
76.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.25
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
11.00
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.65
П2
3.07
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
2
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.40
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.20
П2
1.80

«МЮ» примет только «исключительное предложение» о продаже Майну в январе. 20-летний хавбек — ключевая часть планов Аморима

Потенциальным покупателям будет сложно договориться о трансфере Кобби Майну.

Источник: Спортс"

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы не хотят продавать 20-летнего полузащитника и примерно так же относятся к идее аренды. Продажа в январе возможна только в том случае, если поступит «исключительное предложение».

Хавбек остается ключевой частью планов Рубена Аморима, главного тренера «МЮ». Сам футболист тоже хочет остаться и верит, что со временем станет сильнее.

В этом сезоне Майну принял участие в 11 матчах АПЛ, в среднем проводя на поле 19 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.