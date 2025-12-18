«МЮ» примет только «исключительное предложение» о продаже Майну в январе. 20-летний хавбек — ключевая часть планов Аморима

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы не хотят продавать 20-летнего полузащитника и примерно так же относятся к идее аренды. Продажа в январе возможна только в том случае, если поступит «исключительное предложение».
Хавбек остается ключевой частью планов Рубена Аморима, главного тренера «МЮ». Сам футболист тоже хочет остаться и верит, что со временем станет сильнее.
В этом сезоне Майну принял участие в 11 матчах АПЛ, в среднем проводя на поле 19 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.