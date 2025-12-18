Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Университатя Кр
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.25
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.20
П2
29.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.10
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
2.90
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
52.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
1
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
10.00
П2
88.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
84.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.00
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
81.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.25
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
61.00
X
19.00
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.65
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
2
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.20
П2
1.80

Черчесов о сборной в 2008-м и 2018-м: «Мы организованнее, они талантливее. Хиддинк спрашивал, как будем играть с Испанией, я сказал: “Ты уже сыграл два раза, мы будем другим заниматься”

Станислав Черчесов сравнил сборные России, выступавшие на Евро-2008 и ЧМ-2018.

Источник: Спортс"

"Мы более дисциплинированные, более целеустремленные, более организованные, а та [команда], по-моему, была немного талантливее. Я бы так сказал. Могу ошибаться, пускай на меня не обижаются, но это же не значит, что мы хуже, а они лучше.

Ну, кстати, Гуса [Хиддинка] я пригласил на чемпионате мира, он приезжал к нам на базу, мы поужинали. Как раз перед испанцами. И вот он при ребятах: «Ну как ты, Стани, как завтра играть будешь?».

Я ему: «Стоп-стоп, ты уже сыграл два раза. Мы играть не будем. Играл ты, нам не надо. Играть мы не будем, мы будем на поле, но заниматься другим делом», — сказал экс-тренер сборной России.