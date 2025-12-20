«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари

Команды Кристиана Киву и Винченцо Итальяно встречались в полуфинале Суперкубка Италии. Игровое время завершилось вничью — 1:1.
Серия одиннадцатиметровых началась с точных ударов Лаутаро Мартинеса и Льюиса Фергсюна, а затем футболисты не забили пять раз подряд. Голкипер Федерико Равалья отразил удары Алессандро Бастони и Анж-Йоана Бонни, а Николо Барелла пробил выше ворот; забить Николе Моро помешал вратарь Жозеп Мартинес, а Хуан Миранда не попал в створ.
Последние три попытки были результативными: сперва забил Джонатан Роу, затем — Стефан де Врей, а решающий удар нанес Чиро Иммобиле — 3:2 в пользу «Болоньи».
Победители Кубка Италии в финале Суперкубка встретятся с «Наполи», чемпионом страны.