«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари

Серия одиннадцатиметровых началась с точных ударов Лаутаро Мартинеса и Льюиса Фергсюна, а затем футболисты не забили пять раз подряд. Голкипер Федерико Равалья отразил удары Алессандро Бастони и Анж-Йоана Бонни, а Николо Барелла пробил выше ворот; забить Николе Моро помешал вратарь Жозеп Мартинес, а Хуан Миранда не попал в створ.