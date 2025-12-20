Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»

— Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?
— Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить Митрюшкина и Бориско, они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, — сказал Малафеев.
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал трех лучших вратарей в Мир РПЛ.
