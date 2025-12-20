Ричмонд
«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ

«Манчестер Юнайтед» хочеь 45 млн евро за Джошуа Зиркзе, сообщает utdreport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Источник: Спортс"

«Рома» предложила аренду без выкупа. «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, настаивая на постоянном трансфере.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.