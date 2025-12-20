«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ

«Рома» предложила аренду без выкупа. «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, настаивая на постоянном трансфере.
В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.
«Манчестер Юнайтед» хочеь 45 млн евро за Джошуа Зиркзе, сообщает utdreport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
