Перес выступил перед футбольной и баскетбольной командами «Реала»: «У нас 58 трофеев за 15 лет, но самоуспокоение недопустимо. У нас 660 млн подписчиков в соцсетях, поэтому надо биться до конц

У нашего клуба уже 660 миллионов подписчиков в социальных сетях — это дает представление о том, что значит «Реал» для миллионов людей по всему миру. Здесь нужно бороться до последнего, и именно об этом я вас прошу: в этой форме никто не имеет права сдаваться до финального свистка или выкладываться не на все сто«, — сказал президент “Реала”.