Киву о вылете от «Болоньи»: «Пенальти — это лотерея, там нужны смелость и характер, которые не натренируешь. Играл “Интер” отлично, особенно во 2-м тайме»

"Я считаю пенальти лотереей. Для их исполнения нужны смелость и характер, а это не натренировать. Сегодня парни отлично сыграли, особенно во втором тайме. Я видел то, что всегда хочу видеть в игре своей команды.
Я не обсуждаю судейство, у арбитров есть ВАР и возможность пересматривать моменты. Я должен быть сосредоточен на нашем развитии. Ошибки бывают у всех. Мне не о чем сожалеть и не на что жаловаться, мы идем дальше.
Пропустив гол из-за того, как «Болонья» на нас давила, мы взяли игру под контроль во втором тайме и создавали много моментов. Но в футболе если ты не забиваешь, то идешь бить пенальти, а это лотерея«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Italia 1.