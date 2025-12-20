Тренер «Болоньи» Итальяно: «Интер» долго прижимал нас к воротам, мы играли против команды чемпионов. Ничья — справедливый результат, а пенальти — лотерея"

«Начинать с таким форой непросто, но мы сохранили хладнокровие, сумели сравнять счет, и я считаю, что наш первый тайм был превосходным. Во втором тайме “Интер” играл лучше, но ничья по таймам была справедливым результатом, а серия пенальти — это лотерея, так что нужна немного удачи.
На поле счет был 1:1, мы выиграли серию пенальти, и это было непросто. Когда «Интер» берет игру под контроль, отобрать у них мяч очень сложно. Во втором тайме мы потеряли темп, и «Интер» усилил давление, поэтому каждый раз, когда мы пытались контратаковать, они нас блокировали.
Нас долгое время прижимали к воротам, но мы играли против команды, состоящей из чемпионов, поэтому мы знали, что такие периоды будут", — сказал Итальяно.