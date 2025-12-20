Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

Тренер «Болоньи» Итальяно: «Интер» долго прижимал нас к воротам, мы играли против команды чемпионов. Ничья — справедливый результат, а пенальти — лотерея"

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно подвел итоги полуфинального матча в рамках Суперкубка Италии против «Интера» (1:1, 3:2 по пенальти).

Источник: Спортс"

«Начинать с таким форой непросто, но мы сохранили хладнокровие, сумели сравнять счет, и я считаю, что наш первый тайм был превосходным. Во втором тайме “Интер” играл лучше, но ничья по таймам была справедливым результатом, а серия пенальти — это лотерея, так что нужна немного удачи.

На поле счет был 1:1, мы выиграли серию пенальти, и это было непросто. Когда «Интер» берет игру под контроль, отобрать у них мяч очень сложно. Во втором тайме мы потеряли темп, и «Интер» усилил давление, поэтому каждый раз, когда мы пытались контратаковать, они нас блокировали.

Нас долгое время прижимали к воротам, но мы играли против команды, состоящей из чемпионов, поэтому мы знали, что такие периоды будут", — сказал Итальяно.