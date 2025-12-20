Ричмонд
Альваро Негредо: «Роналду и Месси захотят уйти в статусе номера один. Криштиану еще не сказал последнего слова. Выиграть трофей — хороший способ завершить карьера»

Экс-форвард сборной Испании Альваро Нагредо высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"Завершать карьеру сложно. Это трудный выбор. Роналду забил просто сумасшедшее количество голов — как и Месси. Хороший способ закончить карьеру — выиграть трофей. Зная Криштиану, я не думаю, что он сказал последнее слово.

Физический аспект мешает ему. Это нелегко. Он находится на пике жизни, карьеры, учитывая его возраст.

Роналду и Месси захотят завершить карьеру в статусе номера один. Они хотят побеждать и быть лучшими. Вот почему они по-прежнему остаются конкурентоспособными. Возможно, люди думают, что их лиги менее конкурентоспособны. Но в 40 и 38 лет футболисту нелегко выдержать такой уровень требований", — сказал Негредо.