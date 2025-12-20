Гасперини о «Комо» Фабрегаса: «Вратарь 51 раз сыграл ногами в матче с “Интером”, зрителям такое не нравится. Футбол — это про игру вперед, иначе получится уродство в стиле матчей 5 на

Также мне не нравится то, насколько часто команды играют через вратаря. Скажем, в матче с «Интером» вратарь «Комо» коснулся мяча ногами 51 раз. Людям такое не нравится. Футбол — это про игру вперед. Я могу понять, что вратарям пасуют для сохранения владения, но это превращается в то, что не нравится фанатам. Они хотят видеть отборы, дриблинг, игру вперед, иначе все это может превратиться в уродливый футбол. Что-то в стиле матчей пять на пять — играть бывает здорово, но смотреть невозможно.