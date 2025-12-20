Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

Радимов о травме Сафонова: «Это еще сыграет Матвею в плюс. Многие будут требовать его возвращения в ворота “ПСЖ” после выздоровления»

Владислав Радимов высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Спортс"

Россиянин получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в котором Сафонов отразил четыре 11-метровых в послематчевой серии.

«Достижение Сафонова точно останется на века! Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это еще сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота “ПСЖ” после выздоровления.

Мы должны гордиться Матвеем и другими российскими спортсменами, которые добиваются достижений на международной арене. Что касается того, вышел ли Сафонов на пик карьеры, то, честно говоря, я думаю, лучше, чем Матвей сыграл сейчас, уже невозможно сыграть", — сказал бывший футболист сборной России.