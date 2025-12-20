Радимов о травме Сафонова: «Это еще сыграет Матвею в плюс. Многие будут требовать его возвращения в ворота “ПСЖ” после выздоровления»

«Достижение Сафонова точно останется на века! Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это еще сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота “ПСЖ” после выздоровления.