Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

«Полиграф должен работать в полиции, но не в футбольных клубах. Мы так далеко зайдем». Первак о словах спортдира «Балтики»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак высказался против использования полиграфа в футболе.

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что «победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI».

"Лучше не говорить о зарабатывании денег. Деньги любят тишину. Если человек так говорит, то он малограмотный, скорее всего. Как можно так говорить? Может быть, можно заработать так, но спортивные директора разные. Когда руководители узнают, что он сказал, то к нему прислушаются. Зачем он так высказался, я не понимаю.

Полиграф для спортивных директоров — это вообще неправильно. Полиграф вообще должен работать в рамках следствия, в полиции, спецподразделениях, где-то еще, но никак не в футбольных клубах. Мы так далеко зайдем", — сказал Первак.