Алонсо о Родриго: «Хорошо контролирует мяч и придает игре целостность. Мы должны чаще отдавать ему мяч»

Мы должны чаще отдавать ему мяч, хотим быть более последовательными в этом плане. Родриго может играть на всех трех позициях [в атаке] — справа, в центре и слева, в зависимости от наших потребностей. Он в хорошей форме, и я очень рад за него. Он этого заслуживает", — сказал Алонсо.