Тедеев об 1:10 «Ростова» с «Сочи» в 2020-м: «Выигрывая после 1-го тайма 4:1, не стал бы во втором добивать. Половина той команды в молодом возрасте закончила карьеру».

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.65
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.99
П2
3.41
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.78
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.10
П2
5.30
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.09
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.19
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Боруссия М
0
П1
X
П2

Тедеев об 1:10 «Ростова» с «Сочи» в 2020-м: выигрывая после 1-го тайма 4:1, не стал бы добивать.

Тренер «Акрона» Заур Тедеев вспомнил о поражении «Ростова» от «Сочи» (1:10) в РПЛ в 2020 году.

Из-за ковида за донской клуб в том матче выступали юноши, Тедеев тогда возглавлял молодежную команду «Ростова».

"Ни в коем случае не могу осуждать тренерский штаб и игроков команды напротив. Тот же Федотов — сильный специалист и хороший человек, у меня нет к нему никаких претензий. Помню и то, как Кокорин абсолютно не радовался, забивая каждый из трех своих голов в том матче.

Могу только сказать, как бы я поступил. Ни при каких обстоятельствах не хотел бы выходить на такой матч и играть против этих пацанов. И, выигрывая после первого тайма 4:1, не стал бы во втором добивать их и делать счет 10:1. Но никаких претензий к соперникам у меня нет.

До сих пор до конца не понимаю, кто во всем этом был виноват, но факт, что на поле у нас не было даже сильнейших футболистов молодежки. Тогда молодые могли играть без контрактов, а чтобы заявить их в РПЛ, нужны были финансовые вложения. Мы брали тех, кто был доступен. Состав формировался ночью перед вылетом, последний игрок был заявлен в 4 утра.

Это один из самых тяжелых дней в моей жизни, а для многих игроков он стал психологическим ударом, причем подействовавшим на них по-разному. Не случайно половина той команды в совсем молодом возрасте закончила игровую карьеру.

Вся эта история говорит о том, насколько хрупка психология юных игроков, как бережно нужно к ним относиться. И не только в таких экстремальных ситуациях. Мы должны иначе подходить к детско-юношескому футболу. И это повлияет на развитие нашего футбола гораздо сильнее, чем любые лимиты", — сказал Тедеев.