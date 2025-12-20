Тедеев об 1:10 «Ростова» с «Сочи» в 2020-м: «Выигрывая после 1-го тайма 4:1, не стал бы во втором добивать. Половина той команды в молодом возрасте закончила карьеру».

До сих пор до конца не понимаю, кто во всем этом был виноват, но факт, что на поле у нас не было даже сильнейших футболистов молодежки. Тогда молодые могли играть без контрактов, а чтобы заявить их в РПЛ, нужны были финансовые вложения. Мы брали тех, кто был доступен. Состав формировался ночью перед вылетом, последний игрок был заявлен в 4 утра.