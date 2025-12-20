Тедеев о 5 голах 19-летнего Пестрякова: «Не хочу спешить с комплиментами. Ему еще нужно много работать»

Не хочу спешить с комплиментами тому же Пестрякову, недавно сделавшему дубль в матче с «Сочи» и вообще ставшему с пятью голами лучшим на сегодня снайпером «Акрона» в этом сезоне [РПЛ]. И ему, и Дмитриеву, и Болдыреву, который постарше, и 18-летнему Базилевскому, который присоединился к команде в этом году, нужно много работать. У каждого из них есть качества, которые нужно развивать.