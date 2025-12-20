Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.70
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.99
П2
3.41
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.78
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.10
П2
5.29
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.40
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.96
П2
6.10
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.84
П2
2.09
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.20
П2
4.20
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.80
П2
13.00

Дмитрий Егоров: «Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, чем Кержаков»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что Артем Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, чем Александр Кержаков.

Источник: Спортс"

По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.

"Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, если честно.

Он сыграл на 40 матчей меньше, забил три мяча на ЧМ против одного гола у Кержа на ЧМ-2014, отличился на Евро, мог давно забить больше, но сидел из-за Валеры [Карпина].

Теперь, думаю, с «Матч ТВ» общаться не будет. Но он и так не общается. Нагучев крыску прокинул«, — заявил президент “БроукБойз”.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше