«Кержаков как будто мусорнулся. Никто не верил, что он так сделает, 20 лет ему было пофигу». Егоров о переписанном голе

Кержаков должен был на эту приманку клюнуть и написать в ФИФА. Но никто не верил, что Кержаков так сделает. В нашей культуре он как будто мусорнулся, хотя ничего плохого в этом нет. Ему было пофигу 20 лет и сейчас было бы тоже пофиг, но чисто по приколу его представители обращаются в ФИФА.