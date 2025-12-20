Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.20
П2
2.25
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
3.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.60
П2
4.50
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.55
П2
6.65
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.20
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.57
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.90
П2
14.00
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

«Кержаков как будто мусорнулся. Никто не верил, что он так сделает, 20 лет ему было пофигу». Егоров о переписанном голе

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о переписанном голе Александра Кержакова.

"К Дзюбе можно по-разному относиться, но здесь он реально рекордсмен.

Однако Артем в то же время рекордсмен по проблемам. Что-то не так сказал в адрес комментаторов «Матч ТВ», а те у нас много чего решают в стране. И Роман Нагучев достал козырь из 2005 года, когда он еще, возможно, даже не комментировал. И его обида распространяется по интернету.

Кержаков должен был на эту приманку клюнуть и написать в ФИФА. Но никто не верил, что Кержаков так сделает. В нашей культуре он как будто мусорнулся, хотя ничего плохого в этом нет. Ему было пофигу 20 лет и сейчас было бы тоже пофиг, но чисто по приколу его представители обращаются в ФИФА.

ФИФА не допускает сейчас российские сборные и клубы до соревнований. Даже после судов. Тяжелые отношения с трансферами. И в то же время ФИФА такая: «А не засчитать ли нам этот гол на Кержакова? Да!» И все — у Кержакова 31 гол.

При этом вы новость со стороны ФИФА видели? Ничего нет. На пустом месте подогревают интерес.

А мне говорят, что существует такой ответ от ФИФА: «#####, это было 20 лет назад. Напишите в Германию, поговорите с немецким футбольным союзом, с РФС. И если хотите переписать протокол и это вам так важно, то добейтесь подписей от всех, и мы засчитаем мяч».

Если Кержаков пойдет этим путем, будет хохма на весь футбольный мир. Дзюба и его представители напишут апелляцию на матч Эстония — Россия, когда Кержаков бил по воротам, а Быстров добавил головой. Но пойдет ли Быстров против Дзюбы? Да, у них отношения не очень«, — заявил президент “БроукБойз”.

По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.