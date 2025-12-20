Ричмонд
Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет — будет лучшим бомбардиром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил идею Андрея Аршавина вызвать в сборную России и Артема Дзюбу, и Александра Кержакова на фоне их спора о том, кто лучший бомбардир в истории национальной команды.

Источник: Спортс"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил идею Андрея Аршавина вызвать в сборную России и Артема Дзюбу, и Александра Кержакова на фоне их спора о том, кто лучший бомбардир в истории национальной команды.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет — будет победителем.

Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба", — сказал Семин.

