ТВ «Реала» ответило Лапорте, что они лишь «изрыгают ложь»: «Если говорить правду — значит изрыгать, мы продолжим изрыгать. Его поймали на трех противоречиях в суде, так кто же тогда изрыгае

На ТВ «Реала» отреагировали на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, что их канал занимается лишь тем, что «изрыгает ложь и отравляет инфополе».

Источник: Спортс"

"Если говорить правду — значит изрыгать, мы продолжим изрыгать. Лапорту поймали на трех противоречиях или лжи, а это уже дача ложных показаний, что является преступлением.

Первое противоречие — он говорит, что не знает Негрейру, хотя существуют видеозаписи. Второе — утверждает, что эти отчеты получал спортивный департамент, тогда как Луис Энрике и Вальверде заявили, что никогда их не видели. И третье — та самая пресс-конференция с коробками, где якобы хранились отчеты, после чего он говорит, что отчеты уничтожались каждые пять лет. Так кто же тогда изрыгает?

Хуже всего то, что вас считают за идиота и пытаются заставить поверить в целый набор небылиц. Лапорта лжет судье. Свидетель приходит как свидетель, но может закончить в статусе обвиняемого за ложь. Ты можешь смеяться над своими членами клуба, можешь смеяться над Испанией, но ты не можешь смеяться над судьей…

Мы говорим об очень серьезной теме, имело место колоссальное мошенничество, и все клубы должны быть возмущены. Правосудие, к сожалению, движется медленнее, чем хотелось бы гражданам, но моральная справедливость обязательно восторжествует и будет доказано, что «Барселона» жульничала. И напомним, что ради этого даже изменили спортивный закон, чтобы дело истекло по срокам давности. Ведь это основание для понижения «Барселоны» в классе«, — сказали спикеры клубного ТВ “Реала”.