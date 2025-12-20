Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и “Ливерпуль” ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»

«Болельщики “Тоттенхэма” сегодня были невероятными, они очень сильно гнали свою команду вперед, поэтому нам было тяжело. У нас тоже были свои фанаты, и они сегодня были великолепны. Они поддерживали нас, и мы удержали результат. Когда они забили, было видно, что они усилили давление, и нам стало трудно.