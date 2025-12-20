Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.60
П2
1.19
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.75
П2
9.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.50
П2
37.00
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
13.50
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и “Ливерпуль” ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»

Нападающий «Тоттенхэма» Эго Экитике назвал войной завершившийся матч с «Тоттенхэмом» (2:1) в 17-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

Об игре.

«Болельщики “Тоттенхэма” сегодня были невероятными, они очень сильно гнали свою команду вперед, поэтому нам было тяжело. У нас тоже были свои фанаты, и они сегодня были великолепны. Они поддерживали нас, и мы удержали результат. Когда они забили, было видно, что они усилили давление, и нам стало трудно.

Но если брать матч в целом, думаю, мы контролировали игру и заслужили победу сегодня".

О голе головой.

"Я отлично выбрал момент. Была великолепная подача от Джереми [Фримпонга], даже несмотря на то, что защитник сначала коснулся мяча. Мне немного повезло успеть дотронуться до него до того, как он оказался в сетке, но самое главное — это три очка сегодня.

В игре было много единоборств, временами это было плохо. Это был уже не футбол — слишком жестко. Но это часть футбола. Это была настоящая война, и мы ее выиграли", — сказал Экитике.