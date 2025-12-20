ПАОК опроверг, что предлагал «Зениту» обменять Чалова на Эраковича

«Это неправда, что ПАОК предложил “Зениту” обменять Чалова на Эраковича», — сообщили в пресс-службе греческого клуба.
В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ.
В ПАОК отреагировали на информацию о том, что клуб устно предложил «Зениту» подписать нападающего Федора Чалова в обмен на защитника Страхиню Эраковича.
