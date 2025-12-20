Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре “Ливерпуля” было много хорошего. В конце начался хаос»

"В футболе запоминаются последние минуты — а они в нашей игре были худшими. Если немного успокоиться и стереть их из памяти, то в нашей игре было много хорошего. Я много раз стоял перед вами в ситуациях, когда мне нравилось выступление, но трех очков мы не набирали. А теперь же по большей части игра мне понравилась, но и три очка мы взяли.
Мы не могли удержать мяч [в конце], мы выбивали его, а соперник зарабатывал штрафные, вбрасывания из-за боковой, угловые. Начался хаос. В целом же мы хорошо контролировали игру.
Мы не уступаем шесть матчей — четыре победы и две ничьих. Мы пока далеки от идеала, но забили обе наши «девятки». В этой игре было много хорошего.
В АПЛ не бывает скучных матчей. Когда соперник остается вдесятером, очень важной становится роль вингеров. Фримпонг — тот человек, который создал наш второй гол«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Sky Sports.