Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.60
П2
1.18
Футбол. Англия
перерыв
Лидс
2
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
44.00
Футбол. Испания
перерыв
Реал
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
29.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.30
П2
12.50
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре “Ливерпуля” было много хорошего. В конце начался хаос»

Арне Слот удовлетворен победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:1).

"В футболе запоминаются последние минуты — а они в нашей игре были худшими. Если немного успокоиться и стереть их из памяти, то в нашей игре было много хорошего. Я много раз стоял перед вами в ситуациях, когда мне нравилось выступление, но трех очков мы не набирали. А теперь же по большей части игра мне понравилась, но и три очка мы взяли.

Мы не могли удержать мяч [в конце], мы выбивали его, а соперник зарабатывал штрафные, вбрасывания из-за боковой, угловые. Начался хаос. В целом же мы хорошо контролировали игру.

Мы не уступаем шесть матчей — четыре победы и две ничьих. Мы пока далеки от идеала, но забили обе наши «девятки». В этой игре было много хорошего.

В АПЛ не бывает скучных матчей. Когда соперник остается вдесятером, очень важной становится роль вингеров. Фримпонг — тот человек, который создал наш второй гол«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Sky Sports.