Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.80
П2
21.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
12.20
X
3.50
П2
1.63
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается между игроками и тренерами, не считаю это кризисом. Мохамед один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о конфликте Мохамеда Салаха и Арне Слота в «Ливерпуле».

Завтра египтяне сыграю с Зимбабве в своем первом матче на Кубке Африки 2025.

"Настроение Салаха на тренировках очень бодрое — как будто он только начинает путь в сборной. Я верю, что он проведет отличный турнир. Чувствую, что его мотивация очень-очень сильна.

Салах — кумир и им останется. Он один из лучших игроков мира, и я поддерживаю его во всем, что он делает. Я не считаю произошедшее с ним кризисом. Такое часто случается между игроками и тренерами. Мы были с ним на связи по телефону с самого начала, а затем я встретился с ним, когда он прибыл в расположение сборной. Его внимание полностью сосредоточено на турнире", — сказал Хассан.

Напомним, ранее вингер «красных» раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов — он был в составе “Ливерпуля” и первым вышел на замену. Мы идем дальше».