Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
24.00
П2
67.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
15.70
X
2.35
П2
1.95
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование

Высокопоставленный менеджер одного из клубов АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает The Athletic, полиция Лондона проводит расследование в отношении известного топ-менеджера одного из клубов Премьер-лиги, имя которого не разглашается. Его подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек, одной из которых на момент совершения предполагаемых преступлений было 15 лет.

Полиция расследует полученную в ноябре жалобу, связанную с предполагаемым изготовлением и распространением фотографий непристойного характера. Предположительно, преступления были совершены в нескольких местах на юго-востоке Англии несколько лет назад и не связаны с футбольной деятельностью подозреваемого. В настоящий момент ведется предварительное расследование, арестов произведено не было.