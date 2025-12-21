Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование

Как сообщает The Athletic, полиция Лондона проводит расследование в отношении известного топ-менеджера одного из клубов Премьер-лиги, имя которого не разглашается. Его подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек, одной из которых на момент совершения предполагаемых преступлений было 15 лет.