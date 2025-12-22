«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена — от 50 до 725 долларов

Цена за газон варьируется от 50 до 725 долларов в зависимости от размера сувенира и вида упаковки.
В новом сезоне «Интер Майами» переедет на новую арену — Miami Freedom Park.
«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, распродает газон со своего стадиона после того, как клуб впервые выиграл Кубок МЛС. 6 декабря флоридцы победили «Ванкувер» (3:1) в финальном матче на Chase Stadium.
