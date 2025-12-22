Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2

Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если “Зенит” ухватился, то уже дожмет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил возможный обмен защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит» на форварда Лусиано Гонду.

Источник: Sports

— Пока это все разговоры, но что-то мне совсем не верится в подобный трансфер. Понятно, что если «Зенит» ухватился, то уже дожмет переход.

— Дивеев способен выиграть конкуренцию у других защитников «Зенита»?

— По мастерству с учетом того, что сейчас урезаются места для иностранцев, шансов у него будет очень много, и они большие.

— Возможная потеря Дивеева будет сильным ударом для ЦСКА?

— Конечно, проблемы будут, пока не сыграется новая двойка. А так на замену есть Абдулкадыров, Жоао Виктор. Но, повторюсь, мне слабо верится в возможный уход Игоря.

— Инсайдеры сообщают, что Дивеев хочет перейти в «Зенит» за трофеями.

— В этом году и ЦСКА, и «Зенит» борются за чемпионство. После сезона еще можно обсуждать какие-то подобные трансферы, а сейчас какой смысл? Но сейчас выглядит это как прежде всего денежный вопрос со стороны ЦСКА и со стороны Дивеева, — сказал Масалитин.