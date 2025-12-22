«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»

Лусиано — это будет просто великолепное приобретение. Он уже адаптировался в России. Когда выходит за «Зенит», всегда создает остроту, моменты. В РПЛ у него ноль голов в этом сезоне, потому что он только на замены выходит, мало играет. Но он мне очень нравится. Он поможет ЦСКА", — сказал бывший футболист ЦСКА.