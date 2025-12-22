Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2

«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»

Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.

Источник: Спортс"

"Честно, думал, что обмен будет на Соболева (смеется). Дивеев — это потеря для ЦСКА. Он уже свой, прижился, играет на хорошем уровне. Бразилец Виктор не соответствует уровню команды, он совершает ошибки.

Думаю, ЦСКА отпускает Дивеева, потому что здесь и финансовый вопрос хороший, должна быть доплата. Также свое слово сказал Челестини. Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, как Баринов, например, то даже разговора о переходе бы не было.

Лусиано — это будет просто великолепное приобретение. Он уже адаптировался в России. Когда выходит за «Зенит», всегда создает остроту, моменты. В РПЛ у него ноль голов в этом сезоне, потому что он только на замены выходит, мало играет. Но он мне очень нравится. Он поможет ЦСКА", — сказал бывший футболист ЦСКА.