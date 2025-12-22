Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании на Александра авторства гола Германии («Mash на спорте»)

Телеграм-канал «Mash на спорте» со ссылкой источник, близкий к ситуации, сообщает, что в РФС согласны с тем, чтобы записать гол из товарищеского матча сборных России и Германии на Кержакова вместо Андрея Аршавина.
Однако роль Российского футбольного союза в этом вопросе не первостепенна, так как организатором игры, завершившейся вничью (2:2), был Немецкий футбольный союз, и переписать протокол матча может только он.
При этом в случае переговоров, которые пока затруднены из-за политической ситуации в мире, РФС будет поддерживать Кержакова, чтобы он сравнялся по голам с Дзюбой. Сейчас у форварда «Акрона» 31 мяч за сборную, у бывшего нападающего «Зенита» — 30.
Кержаков догнал Дзюбу по голам за сборную — похоже, ФИФА перепишет тот мяч Германии-2005!