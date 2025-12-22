Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.28
П2
2.88
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Далот о травме Бруну в матче с «Виллой»: «Надеюсь, все окажется не так серьезно. “МЮ” смог остаться в игре»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался о травме Бруну Фернандеша в матче с «Астон Виллой» (1:2).

Капитан «МЮ» получил повреждение мягких тканей в 1-м тайме матча 17-го тура АПЛ. Сообщалось, что Бруну может пропустить около месяца.

"Конечно, мы расстроились, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и пытались создавать моменты.

Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше, и будем надеяться, что все окажется не так серьезно, и Бруну будет готов к следующим матчам.

Это тот самый момент. Я имею в виду, что у нас отсутствуют многие игроки, и это возможность для тех, у кого было не так много шансов, проявить себя и показать, что они заслуживают играть больше«, — сказал Далот в интервью клубному телевидению “МЮ”.